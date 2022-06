Una folla inferocita ha dato fuoco ad almeno quattro treni e ha danneggiato una stazione ferroviaria nella città meridionale di Secunderabad, in India. La protesta, una delle tante, è stata innescata dopo che il governo indiano ha annunciato un piano di reclutamento temporaneo per reclutare giovani adulti nelle forze armate per quattro anni. Si tratta di un’importante rottura rispetto al passato, poiché i ranghi dei sottufficiali sono visti come un lavoro a vita.