Juventus? Nicolò Zaniolo non chiude le porte a un possibile trasferimento in bianconero, infiammando un mercato ancora fermo con un’intervista comparsa su Gazzetta. In corso c’è la trattativa per il rinnovo con il club giallorosso: ma per ora le due parti sono abbastanza lontane. La Juve quindi ci pensa. “Sarò io l’erede di Dybala? Vedremo” ha dichiarato l’attaccante della Roma. Dybala ha lasciato la Juventus e probabilmente firmerà con l’Inter, e dunque il club bianconero deve trovare un sostituto: magari proprio Zaniolo, peraltro molto amico di Dybala. L’argentino infatti fu il primo a correre verso Zaniolo per consolarlo quando il giovane attaccante si infortunò gravemente durante Roma – Juve del 12 gennaio 2020, rompendosi il legamento crociato. “L’interesse delle grandi mi fa piacere” ha dichiarato Zaniolo, confessando però che il suo idolo è un altro: “Ibra? Giocare contro di lui è stato coronare un sogno. Mi sembra anche eccessivo essere paragonato a lui. Lui è unico, un giocatore fantastico, fortissimo. Vedremo: la vita è imprevedibile e non si sa mai cosa succede. Io intanto mi alleno e aspetto”.