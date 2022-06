Riscatto. La parola d’ordine in casa Ferrari non può che essere una. Perché gli ultimi due gran premi sono stati un autentico disastro e perché la classifica mondiale inizia a diventare molto complicata proprio in virtù della doppietta di debacle consecutive fatte registrare dalle rosse a cause della inesistente affidabilità delle monoposto affidate ai piloti. Per questo motivo in Canada non si potrà sbagliare. Ecco la guida completa per seguire il gran premio di Montreal in tv, la classifica piloti e quella costruttori. Oggi si parte con le prime prove libere.

Dirette su Sky Sport F1 e Now

Venerdì 17 giugno

Ore 20: Libere 1

ore 23: Libere 2

Sabato 18 giugno:

Ore 19: Libere 3

Ore 22: Qualifiche

Domenica 19 giugno:

Ore 20: GP

Differite su TV8:

Sabato 18 giugno:

Ore 23.30: Qualifiche

Domenica 19 giugno:

Ore 21.30: GP

Classifica Piloti: Verstappen 150 punti, Sergio Pérez 129, Leclerc 116, Russell 99, Sainz 83, Hamilton 62, Norris 50, Bottas 40, Ocon 31, Alonso-Gasly 16, Magnussen-Ricciardo 15, Vettel 13, Tsunoda 11, Albon 3, Stroll 2, Zhou 1, Latifi-Schumacher 0.

Classifica Costruttori: Red Bull 279 punti, Ferrari 199, Mercedes 161, McLaren 65, Alpine 47, Alfa Romeo 41, AlphaTauri 27, Haas 15, Aston Martin 15, Williams 3.