La prima pagina di mercoledì 15 giugno del quotidiano spagnolo Sport è l’ennesima doccia gelata per il calcio italiano. E deve far riflettere. In copertina ci sono Kalidou Koulibaly e Angel Di Maria. Sopra il titolo a carattere cubitali: “Alternative“. Ebbene sì, il centrale del Napoli considerato praticamente all’unanimità il più forte difensore della Serie A e la prima scelta della Juventus per rinforzare il suo attacco in Spagna sono considerati delle alternative. In Italia trattati da top player, per gli altri una specie di piano B.

L’articolo infatti racconta dell’interesse del Barcellona per i due giocatori, ma spiega anche che la prima scelta del tecnico Xavi sarebbe un’altra. In difesa preferirebbe puntare su Jules Koundé, il 23enne francese del Siviglia. Per l’attacco l’obiettivo numero 1 è Raphinha, il brasiliano del Leeds United. Il problema? Costano troppo. Allora meglio puntare su uno svincolato che ancora non è stato convinto dall’offerta bianconera. E corteggiare il miglior difensore della A che ha sempre più voglia di testarsi in un top club.

Soprattutto Koulibaly però dovrebbe far riflettere: non si discute il valore del centrale senegalese, ma la percezione all’estero è che possa essere considerato un’alternativa del 23enne Koundé. D’altronde, però, ci sono anche altri esempi che testimoniano quanto poco il calcio italiano oggi sia considerato all’estero: Dybala, ad esempio, non ha ricevuto nemmeno una vera e propria offerta da un club estero (almeno stando a quanto è trapelato).