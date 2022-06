“Sono sconvolto e rammaricato di aver appreso questa notizia. Mi è stato confermato che purtroppo questa vicenda corrisponde a fatti concreti. Il fatto che sia coinvolta una bimba in così tenera età non trova giustificazione in nulla. Invito chiunque sia stato l’artefice di questo ignobile gesto di restituire immediatamente la bambina agli affetti cari, perché traumi di questo genere sono difficili da dimenticare, soprattutto in così tenera età. Sia io che il sindaco di Tremestieri ci auguriamo che quanto prima si possa trovare una soluzione felice per questa bimba. I carabinieri mi hanno confermato che stanno indagando”. Così Vincenzo Magra, sindaco di Mascalucia, in un’intervista a seguito della notizia della scomparsa della bambina che sarebbe stata sequestrata nel Catanese. Delle persone armate l’avrebbero rapita mentre era con un familiare a Piano di Tremestieri. La piccola compirà cinque anni a luglio.