Il 21enne Samuele Micarelli, figlio di Fabio Micarelli – tecnico e collaboratore di Marco Giampaolo alla Sampdoria – è morto in un incidente stradale sulla strada provinciale 22, in località Torrone di Camerino (Macerata). Il giovane, calciatore e rapper, viaggiava insieme a tre amici su una Fiat 500 che, secondo una prima ricostruzione, è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero. Gli altri tre ragazzi – uno di loro è il fratello gemello della vittima, con cui aveva formato il duo rap “Santi e Mati” – sono rimasti feriti nello schianto.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Camerino, i mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco e anche l’eliambulanza, che ha trasportato il ferito più grave all’ospedale regionale di Torrette, mentre gli altri due giovani, che non sono invece in pericolo di vita, sono stati trasferiti all’ospedale di Camerino. Samule e gli amici tornavano a casa dopo una festa di laurea. “L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Samuele Micarelli, figlio del collaboratore tecnico della prima squadra Fabio. Alla famiglia Micarelli le più sentite condoglianze da parte del presidente Marco Lanna e della società”. È il messaggio apparso sul sito della società sportiva non appena si è diffusa la notizia dell’incidente.