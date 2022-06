Per gli exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, così come mostrato a “Non è l’arena” (La7), il candidato del centrodestra Roberto Lagalla sarebbe il vincitore delle amministrative a Palermo, conquistando Palazzo delle Aquile già al primo turno: la forchetta assegnata al candidato sindaco del centrodestra, alla chiusura dei seggi, è tra il 43 e il 47 per cento. Con questi numeri, in base alla legge elettorale regionale che assegna subito la vittoria a chi supera il 40 per cento delle preferenze, l’ex Rettore di Palermo sarebbe il nuovo sindaco del capoluogo siciliano.

A Genova invece vincerebbe al primo turno alle elezioni amministrative il sindaco uscente Marco Bucci (51-55%). A seguire il candidato del centrosinistra Ariel Dello Strologo con 36-40%. Molto indietro l’ex M5S Mattia Crucioli (2-4%) e Antonella Marras, in corsa per La sinistra insieme, all’1-3%.

A L’Aquila Pierluigi Biondi, 47enne sindaco uscente di Fratelli d’Italia e ricandidato del centrodestra sceso in campo unito, è in testa negli exit poll al primo turno tenendo a distanza il deputato aquilano del Pd Stefania Pezzopane.



Anche a Catanzaro è in vantaggio il centrodestra: Valerio Donato con il 40-44%. Secondo posto per Nicola Fiorita in corsa per il centrosinistra (31-35%).

Parma vede un probabile ballottaggio fra Michele Guerra del centrosinistra e l’ex sindaco di Pietro Vignali, sostenuto da Lega e Forza Italia ma non da Fratelli d’Italia.

A Verona, infine, il candidato del centrosinistra, Damiano Tommasi, è in testa con il 35-41%. Secondi invece il candidato del centrodestra (senza Forza Italia) Federico Sboarina e Flavio Tosi con il 27-31%.