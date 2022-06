Italia-Inghilterra, di nuovo. Certo, lo stato d’animo è diametralmente opposto a quello del luglio 2021, quando le due nazionali si giocarono la finale dell’Europeo, ma quello che si giocherà domani sera elle 20 e 45 è comunque un test importante per la nuova Italia di Mancini. In Nations League gli azzurri sono primi, grazie al pareggio con la Germania e alla vittoria contro l’Ungheria, mentre l’Inghilterra è fanalino di coda del girone avendo perso con l’Ungheria e pareggiato in extremis contro la Germania. Il mister azzurro non dovrebbe variare dal 4-3-3 ormai marchio di fabbrica, e nel tridente offensivo non dovrebbe trovar posto dall’inizio il simbolo della nuova Italia, Gnonto, visto che è favorito Politano assieme a Scamacca e Raspadori. Il trio di centrocampo dovrebbe essere formato da Barella, Locatelli e Pellegrini, mentre la difesa composta da Di Lorenzo, Mancini, Acerbi e Spinazzola con Donnarumma in porta. Inghilterra invece ultraoffensiva, con Kane supportato da Saka, Grealish e Sterling. La gara si giocherà nello stadio Molineux di Wolverhampton e sarà visibile in chiaro su Rai 1.