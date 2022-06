Un cittadino ha contestato il presidente del M5s Giuseppe Conte durante una tappa del tour elettorale in Sicilia. “Pagliaccio” ha urlato all’ex premier. Ne è nato un faccia a faccia abbastanza serrato ripreso da alcuni smartphone e poi pubblicato su Tik Tok. Nel breve video si vede Conte allontanare con un cenno la scorta e poi rivolgersi al contestatore: “Qual è la posizione che ho cambiato? Se non riesci a dirla allora il pagliaccio sei tu”. E ancora: “Non lo trovi un altro politico che viene e parla così“