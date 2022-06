“Quando terminerà questa tornata elettorale risolveremo anche il problema relativo dibattito interno sulla regola del doppio mandato“. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ai cronisti durante la sua visita a Palermo. A margine di un’iniziativa nel quartiere Cep al fianco del candidato sindaco del centrosinistra Franco Miceli, l’ex premier ha anche toccato il tema delle primarie per le Regionali siciliane. “Sulle primarie dobbiamo chiudere. La nostra è una rivendicazione politica: abbiamo tutte le carte in regola per proporre un candidato alla presidenza della Regione nel percorso che stiamo facendo insieme agli alleati. Questo non significa che non faremo le primarie però partecipiamo a questo tavolo nella consapevolezza che siamo un partito di riferimento di questa coalizione“