Nei primi due giorni della settimana per la prima volta da molto tempo si inverte il trend dei casi, tornando a crescere. Una ripresa lieve, ma sensibile. Con le 28.082 diagnosi accertate nelle ultime 24 ore diventano infatti 36.594 i positivi rintracciati da lunedì, circa 5mila in più degli stessi giorni della scorsa settimana. Gli oltre 28mila nuovi infetti sono stati rintracciati tra i 233.553 tamponi processati, di cui 175.239 test rapidi. L’incidenza è al 12%. I decessi riportati nel bollettino sono 70.

Al momento continuano comunque a scendere i ricoverati in area medica (-111) mentre restano stabili le terapie intensive (+2) in un giorno da 16 ingressi. Oltre ai casi il confronto settimanale segnala anche un aumento dei morti, da 128 a 140, e rallenta la diminuzione dei ricoveri, con -69 posti letto occupati in due giorni (-113 tra il 30 e il 31 maggio). Continua invece a diminuire il numero degli ingressi in terapia intensiva, passati da 38 a 28.

Ad oggi i pazienti Covid in ospedale sono 4.342 in area medica e 219 in rianimazione. In isolamento domiciliare si trovano altri 624.416 contagiati per un totale di 628.977 attualmente positivi. Da inizio pandemia i casi accertati sono stati 17.543.136: in 16.747.070 sono già guariti o sono stati dimessi (+30.848 nelle ultime 24 ore) e altri 167.089 sono invece deceduti per Covid.