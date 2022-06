“Sul versante internazionale la guerra scatenata dalla Federazione russa contro l’Ucraina sta minando le basi della convivenza nel mondo. È un grande impegno quello cui siamo chiamati per assicurare pace, sicurezza e progresso”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando i vertici dell’Arma dei Carabinieri in occasione del 208 anniversario dell’Arma. “Sono certo – prosegue Mattarella – che l’Arma saprà costantemente confermare la propria opera ed essere parte significativa dello sforzo nazionale in atto”.