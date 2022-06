“È difficile per i cittadini di Mariupol ottenere cibo. Alcune volte i volontari riescono a rimediarlo dai territori occupati dell’Ucraina, da Donetsk. Il principale problema in questi giorni è l’assenza di acqua potabile a Mariupol. È un grosso problema che si riflette in una difficile situazione epidemica con un’ondata di malattie infettive”. A dirlo è il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko, in un punto stampa coi giornalisti. “Invito i nostri partner internazionali a mettere insieme le forze per salvare le vite della gente di Mariupol, in modo da stabilire dei corridoi attraverso cui i cittadini possano raggiungere i territori controllati dal governo. Al momento senza certificati non puoi spostarti”.