“Non ritroviamo più l’orologio che le è stato sequestrato”. È la risposta che l’Ufficio corpi di reato del tribunale di Velletri ha dato al proprietario di un Rolex del valore di 50mila euro. Avrebbe dovuto riprenderlo dopo un’odissea durata 7 anni. Nel 2015 era stato accusato di averlo rubato: un’imputazione da cui è stato prosciolto. Successivamente è stato processato per “possesso di oggetti di sospetta provenienza”, eppure anche in questo caso è arrivata un’altra assoluzione. Dopo il secondo e ultimo verdetto, l’uomo era certo di tornare in possesso dell’orologio, ma si è dovuto ricredere.