Un raduno convocato via social finito con risse, denunce di furti e l’intervento della polizia in assetto anti sommossa. È accaduto ieri, domenica 2 giugno, a Peschiera del Garda, in provincia di Verona, dove nel pomeriggio sono arrivati soprattutto in treno centinaia di ragazzi (in gran parte giovanissimi) dal Milanese per partecipare a un evento organizzato con il passaparola su Tik Tok. Come testimoniano alcune immagini pubblicate sui social e sulla pagina di Welcome to Favelas, il tutto è presto degenerato in una situazione di caos, con episodi di vandalismo a danno di auto e treni, e denunce di furto. E proprio a causa dello scippo di un portafoglio che, secondo alcune testimonianze, è scoppiata poi una maxi rissa tra centinaia di persone. Nel pomeriggio sono poi arrivati i reparti antisommossa della polizia che, come si vede sempre nei video, hanno fatto alcune cariche sulla spiaggia del lago per disperdere la folla

video Instagram/Welcome to favelas