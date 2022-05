“Non commento ipotesi di viaggi anche abbastanza improbabili”. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha risposto a chi gli chiedeva del possibile viaggio del leader della Lega, Matteo Salvini, a Mosca per una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina. Intervenendo a margine del convegno ‘Verso il 2023. Il Nord e i Riformisti’ a Palazzo delle Scintille a Milano, Guerini ha parlato anche delle prossime elezioni regionali: “La Lombardia ha bisogno di una spinta riformista. Lo sguardo è rivolto al 2023 e al lavoro che dovremo fare per la Regione, innanzitutto con la costruzione di un quadro di proposte programmatiche, per poi costruire l’alleanza e arrivare a una candidatura. C’è tanto lavoro da fare”, ha aggiunto.