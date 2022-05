“Ipotesi di viaggio a Mosca? La pace merita l’impegno e lo sforzo di tutti. Io ci sto lavorando, se fosse utile una mia presenza ovunque nel mondo, in Russia, in Turchia come altrove, io sarei disponibile”. Così Matteo Salvini a margine di un evento a Como dopo la notizia trapelata dalla Lega di un possibile viaggio in Russia dell’ex ministro dell’Interno. “La pace significa salvare vite in ucraina e salvare posti di lavoro in Italia, perché più avanti va la guerra più armi alimentano la guerra, più posti di lavoro saltano. Se sono piccolo strumento di pace mi metto a disposizione”, ha proseguito.