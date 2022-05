L’ipocrisia messa a nudo sui social. Nel flusso incessante di dichiarazioni pubbliche di sdegno e tristezza per l’ultima, l’ennesima, strage all’interno di una scuola americana, è stata la scrittrice Bess Kalb a cercare di far conoscere al suo pubblico su Twitter quali fossero i politici che stavano piangendo ‘lacrime di coccodrillo’. Così, ha raccolto una serie di messaggi di cordoglio pubblicati dai membri del Congresso Usa sul social e ha messo in evidenza quelli di coloro che, mentre esprimevano la propria vicinanza alle famiglie dei 19 bambini e dei due insegnanti uccisi all’interno della Robb Elementary School, a Uvalde, in Texas, vengono finanziati dalla lobby delle armi americana: la National Rifle Association.

$13,647,676 from the NRA https://t.co/vg9biSc0kG — Bess Kalb (@bessbell) May 25, 2022

Ne è uscita fuori una lista di ben 13 nomi, tutti tra le fila repubblicane. E tra loro ci sono anche personaggi di spicco. Il più ‘corteggiato’ dai lobbisti delle armi è infatti Mitt Romney: l’ex candidato alle elezioni Presidenziali del 2012, dove venne sconfitto da Barack Obama, e oggi senatore dello Utah tra le fila del Grand Old Party ha infatti ricevuto oltre 13,5 milioni di dollari di finanziamenti dalla Nra. Una cifra monstre giustificata dalla forte influenza del veterano repubblicano all’interno del Congresso, capace di influenzare le decisioni di molti altri colleghi.

Dietro di lui ci sono la senatrice Joni Ernst, con oltre 3,1 milioni, Rob Portman, con poco più di 3 milioni, e Todd Young, con 2,9 milioni circa. Ma scendendo tra coloro che hanno ricevuto un finanziamento meno cospicuo troviamo altri nomi importanti del panorama repubblicano. Quello di Mitch McConnell, leader della minoranza al Senato ed ex capo della maggioranza durante l’amministrazione guidata da Donald Trump che riceve dalla Nra oltre 1,2 milioni, e Ted Cruz, senatore texano di origini cubane che nel 2016 ha sfidato alle primarie repubblicane, perdendo, il tycoon. Per lui, però, ‘solo’ 311mila dollari.