La scorsa notte la polizia albanese si è scontrata con i tifosi italiani e olandesi, alla vigilia della finale di Europa Conference League tra il club olandese del Feyenoord di Rotterdam e la Roma: 12 persone sono rimaste ferite, denunciano le forze dell’ordine di Tirana, 2 civili e 10 ufficiali (dei quali uno è “in condizioni gravi”). Gli scontri tra i gruppi di tifosi e la polizia sarebbero iniziati in due aree separate ma entrambe nel centro della capitale: in una, i fan olandesi hanno incominciato a lanciare bottiglie di vetro, di plastica e altri oggetti di vario genere verso gli agenti. In un altro luogo, i fan italiani avrebbero utilizzato “oggetti duri e manganelli” nello scontro con la polizia albanese: il bilancio di Tirana è l’arresto di 48 tifosi italiani e 12 olandesi “coinvolti in atti violenti”, come testimoniato da diversi account Twitter che hanno ripreso gli scontri con i tifosi e una macchina della polizia con i vetri in frantumi.

Dato che per entrambi i club calcistici figurano “elementi violenti tra i loro tifosi”, dichiarano gli agenti di Tirana, come misura precauzionale i sostenitori sono stati separati in “fan zone” che distano un chilometro tra loro. Le stime parlano di 100.000 tifosi presenti a Tirana per la partita, nonostante a ciascun club siano stati assegnati solo 4.000 biglietti per la finale inaugurale del torneo europeo di terzo livello. La capacità dell’Arena Nazionale albanese è inferiore a 20.000 persone: cresce quindi la preoccupazione per quello che potrà accadere oggi, visto che la maggior parte dei sostenitori della Roma si prevede raggiungerà Tirana in giornata (si stima 20.000 italiani).

De politie in Tirana gebruikt traangas om de supporters van Feyenoord en AS Roma van elkaar te scheiden. Ook is er een pistool te zien (00:26). #Tirana #UECL pic.twitter.com/bbLvMc2KIx — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 24, 2022