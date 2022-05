La carenza d’acqua mette a dura prova la città ucraina di Mykolaiv. I residenti, a turno, riempiono le bottiglie di acqua potabile. Da quando i combattimenti lungo il fronte meridionale hanno interrotto un gasdotto ad aprile, tagliando l’acqua del rubinetto in molte aree, i residenti hanno trascorso settimane passeggiando per la città alla ricerca di camion dell’acqua, alcuni in bicicletta e altri in auto.