L’Istituto Spallanzani ha annunciato che il presidente emerito Giorgio Napolitano, ricoverato pochi giorni fa per un intervento chirurgico all’addome, ha lasciato la terapia intensiva: Napolitano è stato trasferito in reparto e, si apprende, le sue condizioni di salute sono “vigili e stabili“. Già nel 2018, il 96enne ex presidente della Repubblica aveva subito un intervento, quella volta all’ospedale San Camillo per una dissecazione aortica parziale e si era rimesso nel giro di una settimana. Napolitano, nato a Napoli nel giugno del 1925, è stato eletto presidente della Repubblica la prima volta il 15 maggio 2006, poi una seconda volta il 22 aprile 2013, restando in carica poco meno di due anni.