Sono 9.820 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia: quasi il 50% in meno di ieri, quando erano stati 17.744, anche se il dato risente come al solito del calo di test della domenica. Era dallo scorso 6 dicembre che il numero di positivi giornalieri non scendeva sotto diecimila. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati 93.813 contro i 160.995 del giorno precedente: nonostante il crollo dei contagi, pertanto, il tasso di positività cala di appena 0,5 punti percentuali, dall’11% al 10,5%. Le nuove vittime sono invece 80, in forte crescita rispetto alle 34 di ieri.

I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 291, uno in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite, con 15 nuovi ingressi. I recoverati nei reparti di area medica invece sono 6.388, 12 in meno rispetto a ieri. Il numero degli attuali positivi scende per il 23esimo giorno di fila (l’ultimo aumento si è registrato il 1° maggio): oggi sono 833.047, 17.549 in meno di ieri, un dato tornato ai livelli di dicembre 2021, subito prima dello scoppio della quarta ondata.