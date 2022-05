“Io credo che i 5 Stelle non arriveranno alle elezioni politiche del 2023. Non ci arrivano, sono divisi”. Sono le parole del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in conferenza stampa a Milano prima della presentazione del suo nuovo libro Il mostro al teatro Parenti. Sul futuro dell’esecutivo invece si dice ottimista: “Il governo arriverà al 2023″ perché “i grillini restano lì abbarbicati e aggrappati alle poltrone”. Attacco diretto anche a Giuseppe Conte: “Non è capace. Da quando ha perso Palazzo Chigi non ce la fa più”, ha detto Renzi.