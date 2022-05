“Voglio dirvi grazie per quello che avete fatto in questi anni per cancellare una ferita così grave, che rimane ancora nell’animo, nel ricordo e nelle impressioni di tutti coloro che l’hanno avvertita. Però quella ferita è cancellata da quanto avvenuto di ricostruzione, solidarietà, impegno”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un breve intervento alla stazione ‘Rulli Frulli’ di Finale Emilia, dopo l’esibizione della banda inclusiva di ragazzi e bambini, inaugurata oggi nel decennale del terremoto dell’Emilia. “Si è posto il problema di cosa fare a suo tempo di questo spazio e non poteva esserci soluzione migliore che affidarlo a Rulli Frulli. Dieci anni fa era un esperimento, ora è una realtà di successo, apprezzata”. Mattarella, ha ribadito che “quello che devo dire è grazie e il mio apprezzamento per come avete potuto reagire al terremoto e per i risultati conseguiti”.