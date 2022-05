La mascherina Ffp2 resterà obbligatoria sui voli in partenza dall’Italia. Le nuove linee guida dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) – pubblicate l’11 maggio – prevedono che “l’utilizzo di mascherine negli aeroporti e sui voli deve essere allineato con le misure nazionali sull’uso di dispositivi di protezione individuale nei trasporti pubblici e nei nodi di trasporto”.

Ciò significa che “se gli stati di partenza o di destinazione richiedono l’uso di maschere facciali sui trasporti pubblici, l’equipaggio di volo deve esigere che i passeggeri rispettino tali requisiti, anche dopo il 16 maggio 2022“. La data in questione si riferisce al giorno in cui – sempre secondo il protocollo congiunto Easa-Ecdc – la mascherina è diventata “non obbligatoria” negli aeroporti, pur restando “una delle difese migliori contro la trasmissione di Covid-19”.