Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 44.489 nuovi contagi di Covid. I morti sono 148. I guariti sono invece 59.720. Lo evidenzia il bollettino di oggi del ministero della Salute.

In calo i ricoveri per il virus, che si attestano a 7.465 (-166). Decrescono anche le terapie intensive (-16), per un totale di 337 posti occupati. Da inizio emergenza sono 165.494 i decessi, 15.983.655 i guariti (+59.720), 17.116.550 i casi totali. In diminuzione gli attuali positivi 967.401 (-14.967).

Articolo in aggiornamento