Alla convention della Lega in corso a Roma, che apre “la campagna d’ascolto dei territori” del partito guidato da Matteo Salvini, in vista delle prossime elezioni politiche, spunta Mariano Apicella con tanto di maglietta a sostegno di Salvini premier.

“Non sono della Lega ma mi sembra giusta dare manforte a Salvini perché secondo me è l’unico leader del centrodestra”. Il fedelissimo sostenitore di Silvio Berlusconi, accenna anche alcune note dei “Simmo ‘e Napule paisa’” di Fausto Cigliano rivisitata per l’occasione proprio in onore del leader leghista.