“Se c’è una cosa sensata da fare, e che noi faremo, è andare da soli facendo un terzo polo della responsabilità e del pragmatismo, sperando poi di avere un risultato sufficiente per spaccare queste due coalizioni che sono sempre uguali, fare un governo di larghe intese tra i partiti europeisti e pragmatici, possibilmente con Draghi dopo Draghi“. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, a margine del forum “Verso Sud” in corso a Sorrento. “Bisogna fare un lavoro serio – ha aggiunto Calenda – nel senso che la vera soluzione è creare un fronte vero come c’è in Europa, che va dai socialisti a Forza Italia. La distanza tra me e Mara Carfagna ed Enrico Letta è di molto inferiore a quella tra Conte e Letta e quella tra Carfagna e Meloni”.