“Un governo che ha ricevuto la fiducia del parlamento fatto di eletti, e questa fiducia è stata data anche dal M5s, è un governo che ha un pieno mandato popolare. La linea di Draghi è chiara e l’ha espressa anche negli USA: ricerca di un cessate il fuoco, nessuna pretesa di rimuovere Putin, nessuna escalation. M5s deve scegliere se stare fuori o dentro il governo, questa sorta di penultimatum di Conte è insopportabile e poco seria. Ci sono due adulti che governano e dei ragazzini che cercano di raccattare quattro voti nelle frange di dissenso ma senza avere il coraggio di staccare la spina al governo. Voto anticipato? Mi sembra il momento opportuno per affondare definitivamente il Paese”. Lo ha dichiarato Carlo Calenda ai cronisti a margine degli Stati generali della natalità a Roma, in riferimento alle dichiarazioni del leader del M5s Conte sulle armi in Ucraina.