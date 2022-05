“La nostra riflessione (sull’Ucraina e sul ruolo degli Usa, ndr) pare che non sia amata dalla maggioranza delle persone. Ma noi non puntiamo alla maggioranza. Ci accontentiamo di parlare al 10% della popolazione che vuole ragione“. Sono le parole del leader di Italia viva, Matteo Renzi, che è intervenuto al convegno, organizzato a Roma, ‘La geopolitica del cibo’. Renzi si è domandato, all’inizio del suo discorso: “Che cos’è Italia viva?”. Per poi rispondere: “È il partito che orgogliosamente prima di inseguire i sondaggi, prova a fare una riflessione politica”.