Il principe Carlo, erede al trono britannico, è arrivato a Westminster con la consorte Camilla per leggere il Queen’s Speech, il programma del governo presentato a Camere riunite in occasione dell’inaugurazione della nuova sessione parlamentare (Opening State of Parliament). È la prima volta che viene delegato a sostituire la 96enne regina Elisabetta, mai assente a questo appuntamento istituzionale dal 1963, ma costretta a dichiarare il forfait a causa di asseriti problemi “di mobilità”. Alla cerimonia debutta inoltre il principe William, presente al lato di suo padre in veste di secondo nella linea di successione.