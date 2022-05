“Abbiamo compiuto un altro passo, molto importante e non solo formale, nel nostro cammino verso l’Unione europea. L’Ucraina ha sottoposto la seconda parte delle risposte a un apposito questionario che deve essere compilato da ogni Paese che aspira a far parte dell’Unione europea. Di solito ci vogliono mesi. Ma noi abbiamo fatto tutto in poche settimane. Ci aspettiamo di ricevere una risposta positiva in merito all’acquisizione dello status di candidato Ue da parte del nostro Paese a giugno”. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video pubblicato sui suoi profili social ufficiali. “Senza le nostre esportazioni agricole, decine di Paesi in diverse parti del mondo sono già sull’orlo di una carenza alimentare – aggiunge Zelensky – e con il tempo, la situazione può diventare davvero terribile. I politici stanno già discutendo le possibili conseguenze della crisi dei prezzi e della carestia in Africa e in Asia. Questa è una conseguenza diretta dell’aggressione russa”.