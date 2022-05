Sono 56.015 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 158 morti dai ieri. È quanto si legge nel bollettino diffuso dal ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati 17.155, le vittime 74. Nelle ultime 24 ore sono in calo i letti occupati da pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva: al momento i ricoverati sono 358, cinque persone in meno di ieri, con 35 ingressi da lunedì. I pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari, invece, sono 8.579, 156 in meno rispetto a ieri.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 371.221 e hanno portato il totale dei test – molecolari e antigienici – eseguiti da marzo 2020 a 57.400.29. Il tasso di positività è del 15,1%, in aumento dell’1,5% da ieri.