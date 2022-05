Tutto (o quasi) pronto per il debutto del nuovo circuito di Miami, che ospiterà domani alle 21 e 30 la gara ufficiale per il quinto turno del Gran Premio di Formula 1. Costruita vicino allo stadio dei Miami Dolphins – la squadra di football americano locale – la pista è lunga 5,41 chilometri, con 19 curve e tre rettilinei. Oggi l’appuntamento è alle 19, per le prove libere 3, e alle 22 con le qualifiche ufficiali: entrambe saranno visibili su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno e in streaming su SkyGo e Now.

Nonostante sia un’incognita per tutti, i piloti hanno già avuto modo di conoscere il nuovo percorso. Venerdì 6 maggio, durante le prime prove libere, la Ferrari di Charles Leclerc – in odore di riscatto dopo il sesto posto di Imola – ha segnato il miglior tempo in 1’31”098, superando George Russell e Max Verstappen. Nelle seconde, né Ferrari né Red Bull in testa: tra testacoda e ben tre bandiere rossa, il pilota monegasco ha firmato un 1’30″044, secondo dietro la Mercedes di Russell che ha ottenuto 1’29″938. In attesa dei prossimi risultati, aumenta la curiosità per il nuovo circuito, sul quale Leclerc ha già speso qualche parola: “C’è moltissimo grip nella traiettoria ideale e pochissimo appena fuori, e questo renderà i sorpassi piuttosto complicati è anche molto aggressivo con le gomme e credo che una gestione oculata durante la gara potrà fare la differenza“.