“Se andrò da Draghi? No, è il Parlamento che aspetta di ricevere Draghi“. Ha risposto così il leader Movimento 5 stelle Giuseppe Conte ai cronisti, arrivando al Tempio di Adriano per la prima lezione della Scuola di formazione 5 Stelle. “Non è una questione di essere professionisti della politica, tutti devono interessarsi della politica. Io anche da presidente del consiglio ho sempre continuato a studiare, limitarsi all’imposizione delle mani, c’è sempre tempo per la scuola di formazione l’importante è partire”