“Non chiedete a me di interpretare le dichiarazioni di Draghi sul superbonus: certo mi ha meravigliato che proprio di fronte al Parlamento europeo abbia trovato modo di parlare male di una misura che sta facendo correre il Paese“. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, torna in conferenza stampa sulla questione del superbonus. “Ci chiediamo – ha inoltre sostenuto – quale sia il Draghi prevalente: quello he parla male di una misura che gli ha consentito di fare il giro dell’Europa e fregiarsi dell’aumento del Pil del 6%, o quello che in Consiglio dei ministri ha prorogato il provvedimento”.