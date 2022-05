“In questo momento c’è bisogno di unità come non mai“. Enrico Letta traccia la rotta, almeno per i dem, rispetto alla guerra in Ucraina, sulla quale non mancano fibrillazioni all’interno della maggioranza del governo Draghi. “Uniti attorno al governo in una fase nella quale l’Italia sta assumendo grandi responsabilità a livello europeo ed internazionale – ribadisce il segretario del Partito democratico, a margine dell’Agorà organizzata dai dem sul tema della difesa europea – io credo che Draghi ieri abbia detto cose giuste a Starsburgo e credo che dobbiamo fare dell’Italia il Paese che spinge di più sulla pace, che l’Europa unita porta avanti. Questa è la nostra linea e per fare questo c’è bisogno di un governo e di una maggioranza unita e coesa”.

Per Letta “nessun dubbio” rispetto a possibili cambi di ‘mission’ e obiettivi Nato in Ucraina. “Mi fido di quello di cui il governo sta discutendo e il governo proporrà, ne discuteremo e da parte nostra non c’è nessun problema a discutere sia in Parlamento che fuori”.