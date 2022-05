“Il Pd deposita di nuovo, a prima firma della senatrice Malpezzi, il testo Zan. Questo prevede che noi dialogheremo con tutte le forze presenti al Senato. Confidiamo in un ripensamento delle forze politiche che lo hanno affossato al Senato”. Così la senatrice dem, Monica Cirinnà, a margine della conferenza stampa tenutasi al Senato. “Per parlare chiaro: l’identità di genere non si tocca – ha continuato -. Le agorà servo a proporre dalla base alcuni punti programmatici per le prossime elezioni politiche e le proponiamo il matrimonio egualitario e il riconoscimento dei bambini per le famiglie arcobaleno”. Leggi Anche Ddl Zan, sei mesi dopo la bocciatura il Pd lo ripresenta identico al Senato: “Non è una bandiera, obiettivo l’ok entro fine legislatura”

“Abbiamo organizzato delle agorà per una partecipazione dal basso e dopo questo percorso presenteremo delle proposte e valuteremo se portare avanti delle modifiche da proporre alle forze politiche. In questo modo avremo una legge contro i crimini d’odio”, ha detto il deputato dem Alessandro Zan. “Sui tempi dobbiamo correre. Si può fare abbastanza celermente – ha continuato -. Io non credo che arriveremo ad un’altra tagliola, lavoreremo per trovare un largo consenso”.