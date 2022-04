“Siamo stati gli unici a organizzare una conferenza programmatica mentre tutto cambia. Siamo stati i primi a tornare tra il popolo con Atreju, ora in mezzo a una tempesta vogliamo essere i primi a indicare la rotta”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nella sua relazione introduttiva alla Conferenza programmatica di Milano, in completo blu scuro, con una giacca marinara in doppio petto. “Ci faremo trovare pronti con proposte serie e le persone giuste al posto giusto”, ha aggiunto la leader, sottolineando di essere venuta a Milano per “raccontare quelle proposte“.

“Nell’epoca delle grandi incertezze – ha aggiunto – non te la cavi con i giochi idi prestigio. L’unico antidoto all’imprevisto è la visione”. Quindi ha proseguito: “Il percorso durerà mesi ma quello che vogliamo fare qui è definire il contorno – ha concluso – L’Italia è una nazione bloccata che ha un disperato bisogno di liberare la sua energia. Il declino si può invertire ed è quello che abbiamo in mente di fare, e se ci riusciremo trasformeremo quest’epoca infame in un nuovo risorgimento italiano“.