“Quando vedo questi edifici distrutti, devo dire cosa sento: immagino la mia famiglia in una di queste case che ora è ormai distrutta. Vedo mia nipote correre via e scappare in preda al panico. Allora, la guerra è un’assurdità nel ventunesimo secolo, la guerra è il male”. Così il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, recandosi a Borodyanka, in Ucraina, colpita dagli attacchi russi. “E quando noi vediamo queste situazioni, il nostro cuore, sicuramente, sta dalla parte delle vittime e porge le condoglianze alle loro famiglie, ma tutte le emozioni portano a pensare che non esiste nessun modo perché la guerra possa essere accettabile nel ventunesimo secolo…guardate!”, ha continuato riferendosi gli edifici distrutti alle sue spalle.