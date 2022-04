Le forze russe hanno disperso una folla di manifestanti pro Ucraina nella città occupata di Kherson. Lo scrive su Twitter il Kyiv Independent, aggiungendo che quattro manifestanti sono rimasti feriti. Secondo quanto viene riportato e confermato da alcuni video pubblicati sui social network e i canali Telegram, i russi hanno utilizzati gas lacrimogeni e granate stordenti contro chi protestava per l’occupazione della città. Secondo diversi fonti, oggi avrebbe dovuto svolgersi un referendum per proclamare una repubblica filorussa a Kherson, unica città ucraina occupata dalle forze del Cremlino. Non è chiaro tuttavia se il referendum sia stato rimandato. Sia la Cnn che il sito dissidente russo Meduza scrivono che molti abitanti hanno lasciato la città, in parte per i timori legati all’imminente referendum.