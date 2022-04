Inaspettato scambio di prigionieri in stile guerra fredda tra Usa e Russia, nonostante la crescente tensione tra i due Paesi per la guerra in Ucraina. Ad essere liberati sono stati il trentenne ex marine statunitense Trevor Reed, condannato a nove anni da Mosca per l’aggressione a due agenti, il cinquantatreenne pilota russo Konstatin Yaroshenko, che stava scontando negli Usa una pena di 20 anni per traffico di cocaina con le Farc colombiane. L’annuncio, dato inizialmente dal ministero degli esteri di Mosca, è stato poi ribadito dalla Casa Bianca. L’operazione è avvenuta in Turchia