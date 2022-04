Nella notte è scoppiato un incendio vicino al paese di Staraya Nelidovka, nella regione di Belgorod, nella Russia occidentale (non lontano dal confine con l’Ucraina), dove sta bruciando un deposito di munizioni. Lo ha annunciato il governatore Vyacheslav Gladkov, secondo il quale non si sarebbero verificate distruzioni di case e di edifici residenziali e non ci sarebbero nemmeno vittime tra la popolazione civile. Sui social network, i residenti locali riferiscono che le esplosioni hanno cominciato a diffondersi nella regione e a essere sentite nella zona dalle 03.35. Al momento l’incendio, secondo un video diffuso pubblicamente, è accompagnato anche da esplosioni.