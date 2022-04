È morta Assunta Almirante, moglie di Giorgio Almirante, fondatore e leader storico del Movimento Sociale Italiano. Donna Assunta aveva 100 anni, compiuti lo scorso 14 luglio. Nata a Catanzaro nel 1921, aveva conosciuto il marito nel 1952 quando entrambi erano sposati e il divorzio non era ancora possibile: si sposarono poi nel 1969, dopo la morte del suo primo marito, il marchese Federico de’ Medici. “Un esempio di coerenza e di attaccamento agli ideali e al suo uomo, questo l’esempio più grande che ci ha lasciato”, ha dichiarato la figlia Giuliana de Medici all’agenzia Adnkronos. “Sto ricevendo tantissime dimostrazioni di affetto”.

Sempre presente nel dibattito politico, anche dopo la morte del marito nel 1988, Assunta Almirante ha preso posizioni spesso nette in tutte le vicende politiche della destra, dalla svolta di Fiuggi alla nascita di Alleanza nazionale, fino alle vicende dell’intero centrodestra. Con la figlia Giuliana ha dato vita e animato fino all’ultimo la fondazione Giorgio Almirante.

“Ha segnato un’epoca della vita italiana”, ha commentato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Generosa, prodiga di consigli, sincera, infaticabile custode della memoria di Almirante, ha rappresentato nel tempo un punto di riferimento per tanti. Il suo affetto è stato un privilegio per molti di noi. La ricordo con affetto e con commozione”. Gianfranco Rotondi, su Twitter, ha rilanciato una foto di Assunta Almirante e Silvio Berlusconi: “Una delle donne più affascinanti e influenti di Roma”, ha scritto. “Voglio ricordarla con questa istantanea, accanto a Silvio Berlusconi, nel giorno del mio cinquantesimo compleanno”. Per il deputato Fdi Federico Mollicone, “è stata la memoria storica della destra italiana, rispettata e ammirata anche dagli avversari politici. Fu donna libera e sempre vicina al proprio marito Giorgio Almirante”. Subito dopo è arrivato anche il ricordo di Matteo Salvini: “Buon viaggio e una preghiera per donna Assunta Almirante, cent’anni vissuti intensamente”, ha scritto su Twitter. Per Giorgia Meloni, leader Fdi, se ne va “una donna straordinaria, schietta, intelligente”. “A nome mio e di Fratelli d’Italia esprimo il più profondo cordoglio per questa scomparsa, insieme al rispetto e alla gratitudine per ciò che Donna Assunta ha rappresentato per tutti noi. Addio, Donna Assunta”.