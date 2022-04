Fischi, insulti a Torino per un consigliere comunale, Silvio Viale, dei Radicali, che si è presentato alla fiaccolata del 25 aprile con un gruppo di attivisti sventolando bandiere della Nato, oltre a quelle dell’Europa e dell’Ucraina. “Fuori la Nato dal corteo” è stato lo slogan. “La Nato – ha risposto – difende i valori occidentali ed europei ed è antifascista. Un corteo antifascista non può vietare le bandiere ucraine ed europee. I colori della Nato non sono una provocazione: a provocare è chi sta dalla parte di Putin dietro un finto neutralismo”. Al termine della manifestazione, un altro gruppo di manifestanti del Fronte della Gioventù Comunista ha dato fuoco alla bandiera del Pd.