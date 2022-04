Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il segretario di Stato americano Antony Blinken e il capo del Pentagono, Lloyd Austin. “Nessuno ha fornito all’Ucraina un’assistenza finanziaria così grande per l’armamento per un importo di 3,4 miliardi di dollari e vorrei ringraziarvi per questo”. Blinken ha annunciato, inoltre, il ritorno dei diplomatici americani in Ucraina: “Penso che inizieremo probabilmente a Leopoli, per poi spostarci nella Capitale”. “Siamo qui – continua il capo del Pentagono – per sostenervi in ogni modo possibile. Penso che abbiate visto la prova di questo in tutto, ma più recentemente, l’impegno di un ulteriore miliardo di dollari di assistenza alla sicurezza”.