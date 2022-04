C’era un piano per uccidere il giornalista russo sostenitore di Putin, Vladimir Soloviev. Almeno stando alle dichiarazioni dello stesso presidente russo che, citato dalla Tass, ha affermato che “questa mattina sono state fermate le attività di un gruppo terroristico che ha pianificato l’assassinio di un importante giornalista russo – ha detto in una riunione del consiglio di amministrazione dell’ufficio del procuratore generale – Certamente, lo negheranno ora, ma i fatti e le prove sono incontrovertibili”. Il presidente ha poi spiegato che a sventare l’attacco è stato il servizio di sicurezza federale russo, Fsb.

Soloviev è un personaggio ben noto anche in Italia perché si è sempre contraddistinto per la difesa delle scelte del presidente Vladimir Putin, al quale è considerato molto vicino, mentre in patria conduce un suo programma sul canale Rossija 1. Per la sua vicinanza al capo del Cremlino Soloviev è stato anche raggiunto dalle misure “anti-oligarchi” lanciate in vari paesi europei: in Italia gli sono state sequestrate varie ville sul lago di Como, per un valore di circa 8 milioni di euro.