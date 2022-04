Un coinvolgimento maggiore di Beppe Grillo nella divulgazione delle idee del Movimento e quindi una vera e propria partnership (a pagamento) con il blog. C’è anche questo tema al centro degli incontri che il fondatore e garante del Movimento sta avendo con i vertici 5 stelle. La retribuzione per la collaborazione, scrive l’Adnkronos, è ancora in via di definizione.

Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa infatti, al centro della discussione ci sono stati vari temi: dalla politica nazionale, comprese le posizioni sul conflitto in Ucraina, alla questione energetica. Ma soprattutto si è discusso della comunicazione del M5s: il tema è centrale per orientarsi nella bussola delle relazioni tra il vecchio e il nuovo Movimento. Se si arrivasse a una intesa in questo campo sarebbe un segnale rilevante non solo in termini di compattezza del gruppo, ma anche per dare maggiore visibilità alle posizioni M5s. Senza tralasciare, si fa notare in ambienti 5 stelle, la questione economica: un’intesa sarebbe conveniente per rilanciare entrambi i blog, quello del Movimento e quello di Grillo: non manca però chi, tra i parlamentari, teme che i costi dell’integrazione possano ricadere sulle loro spalle. Nelle ultime ore sarebbe stato lo stesso Garante del Movimento ad avere qualche ripensamento: sempre più staccato dal mondo della politica, Grillo sarebbe dubbioso sull’opportunità di tornare ad esporsi come voce del Movimento.

Grillo è arrivato a Roma la sera del 20 aprile e ha visto come prima cosa Roberto Fico e Giuseppe Conte. Oggi 21 aprile, il garante ha incontrato per la colazione il capodelegazione del M5s al governo, il ministro Stefano Patuanelli, e l’ex Guardasigilli Alfonso Bonafede. Presente anche il vicepresidente Michele Gubitosa. Prima di pranzo ha invece ricevuto i capigruppo di Camera e Senato Mariolina Castellone e Davide Crippa. Poi ha visto la deputata M5s e presidente della Commissione banche Carla Ruocco.