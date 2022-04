Donald Trump lo ha annunciato già a metà gennaio, Joe Biden lo ha fatto nei giorni scorsi in un colloquio con Barack Obama: nel 2024 lui si ricandiderà alle presidenziali degli Stati Uniti, almeno stando a quanto pubblicato da The Hill, che ha citato fonti vicine all’interlocuzione tra i due. Già in passato il numero uno della Casa Bianca ha parlato pubblicamente della possibilità di una sua candidatura per un secondo mandato. “Vuole correre e lo sta facendo sapere a tutti”, hanno riferito le fonti citate dal giornale politico, secondo cui anche se in calo nei sondaggi il presidente americano è il candidato democratico che ha più probabilità di battere Trump. Per quanto riguarda la tempistica dell’annuncio, Biden e Obama hanno pranzato insieme nei giorni scorsi, ma non è chiaro quando il presidente abbia manifestato le sue intenzioni con Obama, di cui è stato vice. Val la pena ricordare che Joe Biden ha ora 79 anni e ne avrebbe 82 all’inizio del suo possibile secondo mandato.