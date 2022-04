“Vi voglio ringraziare a nome di tutto il governo sia per il vostro coraggio che per la vostra professionalità e dedizione. Come Italia non perdiamo tempo e abbiamo tutta l’intenzione di continuare la nostra azione diplomatica per un cessate il fuoco e un accordo di pace”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in collegamento dall’Unità di crisi con l’ambasciatore Pier Francesco Zazo, appena rientrato a Kiev da Leopoli. “Il lavoro svolto in questo mese e mezzo è stato incredibile: eravamo partiti da 2.000 italiani” rimasti in Ucraina “e adesso siamo a 139”, ha aggiunto il titolare della Farnesina riferendosi ai connazionali che sono stati evacuati o aiutati. “Siamo orgogliosi di quello che fate lì”, ha proseguito Di Maio, ricordando che l’ambasciata italiana è stata tra le ultime a lasciare Kiev e tra le prime a farci rientro.